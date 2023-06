Nejodvážnější modely ve Varech: Svůdné výstřihy Čvančarové, málem vypadlé ňadro Terezy Ramba i Třeštíková v podprsence

Nejprovokativnější modely karlovarského filmového festivalu Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Řada dam se na karlovarských večírcích a nejrůznějších akcích všeho druhu blýskne v zajímavých outfitech. Fotografy i všechny okolo zpravidla nejvíc zaujme model, ve kterém je problém dívat se přítomné dámě do očí, protože zvolí odvážný výstřih nebo rafinovaně průsvitné šaty, jež nechávají zejména pro pány obrovský prostor pro fantazii.

Tak například loni málem neuhlídala vnady herečka Tereza Ramba (33). „Od té doby, co mám vedle sebe manžela, nebojím se ničeho a je mi všechno vlastně jedno. Šaty mi vybral manžel, tak jsem si je vzala," řekla Super.cz herečka.

V minulých letech se v šatech s hlubokým výstřihem pravidelně prezentovala i herečka Jitka Čvančarová (45). Ta již patří k pomalu módním ikonám karlovarského filmového festivalu. To u šoubyznysových hvězdiček, jakými jsou manželka Karlose Vémoly Lela (34) nebo „česká Barbie“ Gabriel Jiráčková (23), jsme už na modely „dobrý den, vnady ven“ celkem zvyklí.

Rozruch ovšem loni vzbudila i spisovatelka Radka Třeštíková (42), která nedodržela předepsaný dress code na zahájení festivalu a provokovala v podprsence. „Nedodržela jsem předepsaný dress code a přijímám za to veškerou zodpovědnost. Ve svém životním nastavení ‚dělám si, co chci‘ jsem trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek je něčím ohraničený,“ sypala si později popel na hlavu.

A jaké další dámy se ve Varech v minulosti oblékaly do vyzývavých modelů?