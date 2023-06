Při otázce na společné bydlení se zakoktala a zrudla: Modelka Adachi a úspěšný skateboardista už plánují budoucnost

Naomi Adachi s přítelem Maximem Habancem Super.cz

Je to už pár týdnů, co se česká kráska s japonskými kořeny Naomi Adachi chlubí novou láskou. S přítelem, profesionálním skateboardistou Maximem Habancem už vyrazila do společnosti a nenechali si ujít ani filmovou premiéru snímku Indiana Jones a nástroj osudu.