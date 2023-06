Lucie Šlégrová v slzách! Vážně se zranila, píchají jí bolestivé injekce do nohy

Lucie Šlégrová Foto: Petr Macek

"Na generálce jsem si udělala docela velký úraz. Dnes máme premiéru a já si blbě zranila úpon v noze, zranila jsem si přitahovač, nemůžu vůbec zvednout pravou nohu," prozradila Lucie, která neudržela slzy.

"Poplakala jsem si. Vypadalo to, že nebudu moct vůbec tančit. Mám v sobě injekce, dnes před představením dostanu další injekce, abych to nějak byla schopná odtančit. Je mi to hrozně líto, chce se mi brečet," dodala s tím, že je jí jasné, že její výkon kvůli indispozici nebude takový, jaký by si představovala. ■