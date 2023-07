Začátky Reye Korantenga: První black Czech na televizní obrazovce, smál se a popsal i seznámení s Lucií Borhyovou

Superchat s Reyem Korantengem Super.cz Superchat

Moderátor Rey Koranteng (48) patří k největším stálicím televize Nova. Na obrazovkách ho vídáme už 29 let. Začínal jako rosnička a po pěti letech usedl za moderátorský pult po boku Lucie Borhyové, se kterou v srpnu oslaví 24 let spolupráce. Rey nyní přijal pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35) do našeho pořadu Superchat , aby zavzpomínal na své pracovní začátky a poodhalil i více ze svého soukromí.

Rey nikdy dříve netoužil potom být slavným moderátorem. Za jeho kariérou stojí jen obyčejná náhoda. Byl totiž ve správný čas na správném místě. „Oslovil mě doktor Kračmer z Meteopressu. Potkali jsme se u výlohy a komentovali jsme drahé zboží a on mi řekl, že mluvím dobře česky, tak zda pro něj nechci pracovat. Začal jsem tam tedy pracovat a ta společnost začala připravovat pro nějakou začínající televizi Nova relaci o počasí a grafiky a tak. Seznámil jsem se s panem Vávrou, bývalým ředitelem zpravodajství,“ zavzpomínal moderátor.

Při nástupu do televize také dostal radu, které se drží dodnes. „Doktor Kračmer mi tak trochu suploval otce a řekl mi: Přijdeš do televize, tam se zblázníš. Jak tě první člověk osloví na ulici, tak to s tebou zamává, ale drž se nohama na zemi, zítra to může skončit.“

Rey Koranteng byl prvním moderátorem tmavé pleti v České republice. Jaké to pro něj bylo? Cítil se kvůli tomu někdy pod tlakem? „První black Czech na televizní obrazovce,“ glosoval to slovní hříčkou sám Rey s tím, že přátelé mu dodnes posílají různé vtipy na toto téma.

„Doktor Kračmer mi říkal, že nikdo zatím neví, co to s těmi lidmi udělá. Může se stát, že to neklapne a skončí to. Musím zaťukat, světe, div se, přes všechny předsudky, které lidé tady o sobě mají, tak to dobře dopadlo,“ doplnil Rey, který tvrdí, že naše země není rasistická.

Oblíbený moderátor TV Nova je otcem tří d cer a se svou manželkou žije jen dvě ulice od své parťačky Lucie Borhyové. Na první setkání s kolegyní nikdy nezapomene. „My jsme se potkávali na chodbě už dřív. Mám Lucii spjatou s takovou dlouhou letní sukní, v teniskách tam běhala nahoru a dolů. Když nás pak seznámili oficiálně, tak to pro mě byla velká neznámá, ale od prvního okamžiku jsem si říkal, že to bude v pohodě, že je veselá a usměvavá.“

Jak spolu za ty roky rodiny slavného televizního páru vychází? Hlídají si například navzájem své děti, když je potřeba? To i více se dozvíte v našem pořadu Superchat, který si můžete poslechnout v článku a také ve všech podcastových aplikacích. ■