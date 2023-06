Dámská jízda Grossových: Natálka poslala pozdrav z dovolené v Itálii, kde nechybí ani pes v kočárku

Natálie Grossová Foto: Se souhlasem N. Grossové

„S mamkou a se ségrou je to náš rituál, vyrážíme do Itálie každý rok,“ svěřila se Super.cz Natálka, která vyrazila načerpat energii k moři už před začátkem prázdnin. Během léta totiž bude v divadle zkoušet nový muzikál Troja. „Bude to víc ženská role. Už je mi dvacet, tak už to muselo přijít, budu tam mít dokonce milostnou scénku,“ prozradila zpěvačka.

Na dámskou jízdu vyrazily Grossovy nejen s kamarádkou Aničkou, ale také s fenkou Queeny, která je plnohodnotným členem rodiny.

Aby veškeré aktivity zvládla s nimi, přibalily pejskovi na cestu také kočárek. V tom vyrazila Queeny dokonce i do romantických Benátek, které jsou od Bibione nedaleko. Vedle výletů si Natálka na dovolené se sestrou maminkou užívá dobré jídlo a relax na pláži. ■