Sara Sandeva oslavila 26. narozeniny: Jakub Prachař se postaral o nejkrásnější zakončení jejího dne

Herečka Sara Sandeva oslavila 26. narozeniny. Foto: Archiv S. Sandevy

Krásná brunetka sdílela se svými fanoušky spoustu slunných snímků, včetně těch v bikinách, kde vyniklo její skvostné tělo. Krátce po dotočení seriálu 25. června také oslavila své šestadvacáté narozeniny, které trávila se svými nejbližšími.

„Díky vaší lásce jsem se před 26 lety narodila. Miluju vás. Kéž bych jednou byla aspoň z poloviny tak dobrý rodič jako vy dva. Děkuju za život. #26 here we go,“ napsala Sara k dojemnému snímku se svými rodiči.

Na instagramovém účtu později sdílela také snímek se svým partnerem Jakubem Prachařem (39), který herečce věnoval oblíbené pivoňky. „A nejkrásnější zakončení narozenin. TS 22,“ uvedla tajemně herečka k černobílé fotografii, na které svého přítele objímá.

Sara Sandeva a Jakub Prachař spolu tvoří pár už dva roky. Ač si partneři soukromí velmi střeží, fanouškům čas od času sdílí i nějaký ten střípek ze svých životů. Například nedávno Sara zveřejnila dojemné vyznání, když byla kvůli pracovním povinnostem za hranicemi.

"Udělalo se mu volno. Mohl zůstat na Slapech, na rybách. To miluje. Místo toho zabalil kufr, koupil letenku a přiletěl, i když tak moc nemá rád létání. Za mnou. Je to láska. A já jsem do tebe čím dál větší blázen," napsala herečka ke společným snímkům z Chorvatska. ■