Šedesátnice Heidi Janků vypadá senzačně a energii jí můžete závidět: Sedět doma a čekat na smrt, to ještě ne, má jasno

Zpěvačka Heidi Janků (60) rozhodně nepatří k ženám, které by trávily čas doma a vyhledávaly klid. Přestože loni na podzim oslavila kulaté narozeniny, vypadá naprosto senzačně a energii by jí mohly závidět i mladší kolegyně.

Heidi se objevuje často nejen ve společnosti, s příchodem léta má také jedno vystoupení za druhým. Po republice zvládá jezdit sama, a to i několik hodin v kuse. Doma ji prostě jen tak nenajdete. „Je toho hodně, večer třeba jedu do Ostravy podívat se na kapelu, která tam hraje, abych se vrátila na dva kšefty a v sobotu zase na Moravu do Beskyd na vystoupení. Sedět doma a čekat na smrt, to ještě ne. Odřídím to sama, mám to ráda a nevadí mi to,“ svěřila se zpěvačka, která přiznává, že i ona musí někdy odpočívat.

„Na začátku června jsem zvládla čtyři vystoupení za den, to už bylo ale moc. Už jsem ve věku, kdy si potřebuji odpočinout. Teď řeším, že na začátku a na konci léta nějakou menší dovolenou zvládnu. Teď Chorvatsko a pak asi Španělsko. Ale jsou to spíš kratší výlety od pondělka do pátku,“ prozradila Super.cz Heidi Janků, kterou jsme potkali v oblíbené pražské waflárně, kam dorazila se svým pejskem Edou, kterého si nemůže vynachválit.

Další přírůstky do domácnosti však zavrhla. „Ten jeden mi stačí. On by nějakou fenku asi přivítal, ve školce je má a na ně se vždycky hrozně těší, ale nedovedu si představit, že bych se starala ještě o jednoho psa,“ prozradila zpěvačka, která má pro pejska vyřešené hlídání, když vyráží na dlouhé štace. „Eda má školku, občas tam chodí, snažím se ho brát co nejvíce s sebou, ale když vím, že mám práci a musel by čekat v autě, tak to ho dám do školky,“ dodala zpěvačka. ■