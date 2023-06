Plastiková Lulu s obřími silikonovými desítkami půjde znovu pod kudlu. Bude mít největší vnady v Česku, chce mít číslo 20 Super.cz

"Přemýšlím, že bych si dala dvojitý objem. Mám největší velikost, která je u nás dostupná, to je 1050 ml, a chtěla bych to zdvojnásobit na 2000. Jednám s doktory. V Čechách mi to nikdo udělat nechce, budu muset do zahraničí," řekla Super.cz Lulu, která se prý zdravotních komplikací nebojí.

Její kamarádka již tak obrovská prsa má a problémy nemá. "Já s touto velikostí také nemám žádné problémy, zvládnu to v pohodě," vysvětluje.

Kde Lulu nakupuje spodní prádlo? "Mám internetové obchody, kde nakupuju. Až budu mít dvojnásobek, bude to horší," krčí rameny v tuto chvíli nezadaná silikonová blondýnka.

"Rozešla jsem se před pár měsíci, jsem teď sama, jsem skleslá. Jsem hodně zklamaná. Bavím se s muži, ale nového partnera nemám," dodala na výročí kasina ve Vestci. S Karlosem Vémolou prý v kontaktu již není. ■