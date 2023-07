Richard Genzer zůstává ve StarDance: Nechce být součástí choreografií. Je to podlézavé, říká

Richard Genzer znovu zasedne v porotě StarDance. Michaela Feuereislová

Role v porotě jsou jasně dané. Chlopčík platí za toho přísného, který nejde pro ostrou výtku daleko, Drexler je sice přísná, ale také laskavá a Genzer je šoumen a svými komentáři rozesmává soutěžící i televizní diváky.

„Říkal jsem si, že to budu hodnotit po svém. Že to nebudu hodnotit odborně, protože když tam sedíte a jste poslední na řadě, tak jeden porotce před vámi například řekne, že ten či ona šli špatně přes patu, další že měl špatně pánev a na mě by zbylo maximálně je jenom pozdravit. Jednotlivá vystoupení tedy hodnotím jako divadlo,“ uvedl Genzer.

Také se svěřil, jaké choreografie má rád - ty, které mají nějaký příběh, a co mu naopak hodně vadí. Soutěžící by to mohli pojmout jako dobrou radu.

„Nenávidím, když (soutěžící) vezmou porotu do hry. Třeba když tancují a dají mi do ruky růži. To vždycky říkám, aby mě nechali na pokoji, že já do choreografie nepatřím. Přijde mi to takové podlézavé,“ uvedl Genzer. Ovšem s dodatkem, že kvůli tomu své hodnocení nesnižuje.

StarDance začíná 14. října na České televizi. ■