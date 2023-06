Eva Burešová odpočítává dny do třicátin: Chce stihnout pořádný zážitek. Padlo i téma svatby

Eva Burešová bude už za necelý měsíc třicátnice. Michaela Feuereislová

„Natáčení Lady X je vždycky zábava, sice je to náročné, ale je při tom legrace. Někdy točíme třeba 14 obrazů s Lady X, a to znamená 14x převlek. 14x změna paruky i kostýmu. Ale myslím, že za tu dobu už jsme pěkně vytrénovaní a kam se hrabe F1,“ napsala Eva s úsměvem k fotografii, na které pózuje převlečená za Lady X v růžové paruce.

„Mimochodem dnes začalo odpočítávání. Můj poslední měsíc jako 29! Co bych do té 30 měla ještě stihnout?“ zeptala se svých fanoušků, kteří měli pro zpěvačku a herečku spoustu odpovědí.

„Vdát se!“ zněla hned ta první, na kterou Eva také zareagovala. „Chybí Ti ‚Z‘. Chtěl jsi napsat Vzdát se. Všech blbostí, co mám v hlavě. Viď?“ napsala partnerka Přemka Forejta s úsměvem.

Další příznivci jí pak napsali, že by měla uspořádat koncert v pražské O2 areně, který by si zpěvačka ráda jednou splnila. „To za měsíc asi nestihnu, ale třeba jednou,“ odpověděla.

Evi, já si myslím, že to, co jste vše stihla, je naprosto neuvěřitelné. Moc vám děkujeme za to, co vše pro nás děláte, kolik toho pro nás obětujete, je vážně neuvěřitelné, vy jste neuvěřitelná! Jste bohyně a každý váš fanoušek je na vás pyšný, že to nejde slovy popsat,“ napsala jedna z fanynek.

Jaký zážitek či přání si Eva Burešová do svých narozenin splní, je otázkou. Dle svých slov by se zřejmě nebála ani nějakého pořádného adrenalinu. Jisté však je, že své kulatiny pořádně oslaví.

"Ano, mám ráda oslavy narozenin a žádnou jsem pořádně nikdy neměla, jen takové menší. I když jednu jsem měla v osmnácti, tak to byla taková velká oslava. Vždycky mám jen s rodinou a nějakou tu romanťárnu s Přemkem, ale že bych udělala vekou oslavu a pozvala lidi, tak to tu ještě nebylo. To si chci splnit k třicátinám,“ prozradila nedávno pro Super.cz. ■