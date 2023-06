Po 5 letech na mole: Nejkrásnější česká lékárnice nemá ani deko navíc, pochlubila se i rozkošnou dcerkou

Jana Doleželová Super.cz

"Přiznám se, že přehlídku jsem šla po pěti letech. Po covidu už jsem nechtěla s přehlídkami dál pokračovat. Teď jsem si říkala, že je to taková krásná akce, navíc i pro charitu. A mohla jsem s sebou vzít i Verunku, abych jí ukázala prostředí a to, co maminka kdysi dělávala," vysvětlovala Jana, která dorazila do Teplic spolu s šestiletou dcerou.

"Bylo to takové milé vzpomínání, a navíc jsem tady potkala spoustu kamarádek a kolegyň. Užily jsme si pěkné holčičí odpoledne," doplnila Jana.

Chodit po mole prý nezapomněla. "Střídat pravou a levou nohu zvládám. Ale je fakt, že už to není ta denní rutina, takže určitá nervozita tam byla," přiznala s tím, že návrat na modelingová mola neplánuje, občasné odskočení od moderování a farmacie ale nevylučuje ani do budoucna. ■