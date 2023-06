Na mole se objeví jednou, maximálně dvakrát za rok. 21 let po Miss vypadá Radka Rosická skvěle, i když jí a necvičí

21 let po Miss je pořád kočka: Takle to slušelo Radce Rosické na módní show. Super.cz

Na módním mole ji potkáme maximálně dvakrát do roka. Letos to bylo na Czech Fashion Weeku pro Radku Rosickou (42) poprvé. Byla hlavní hvězdou přehlídky módní návrhářky Nadi Moravcové, se kterou už spolupracuje od doby, kdy uspěla v Miss ČR. A to loni bylo dvacet let. Radka ale vypadá pořád skvěle.