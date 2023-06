Velký návrat Gabriely Laškové na módní molo: Předváděla plavky, sexy šaty i svatební róbu

Gabriela Lašková předváděla plavky, sexy šaty i svatební róbu. Super.cz

"To jsem se ale necítila úplně komfortně," přiznala Super.cz Gábina, která se zahalila do plážových šatů tak, že bikiny nebyly skoro vidět. Přitom sama občas na sociálních sítích snímky v plavkách postuje. "To mám ale sama pod kontrolou a plavky jsem s Fashion Islandem naposledy předváděla jako Česká Miss. Myslím, že to bylo na dlouho naposledy, radši tělo zahaluji, než odhaluji," vysvětlovala.

Daleko lépe jí prý bylo ve svatebních šatech, ostatně sama je šťastně vdaná, takže si vždycky může s nostalgií zavzpomínat na svoji vlastní svatbu. "Přehlídky mám ráda, užívám si, že mám víc možností. Nabídky přicházejí a mě to těší," svěřila Gábina, která už se těší na prázdniny, které stráví se svojí rodinou. ■