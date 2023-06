Generálka na chystanou svatbu: Haně Vágnerové to jako nevěstě sekne. Ano řekne v prosinci

Hana Vágnerová bude krásná nevěsta. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Svatební šaty byly vrcholem přehlídky návrháře Miroslava Michaela Knota, jehož je Hanka tváří. "Bude určitě šít i moje svatební šaty. Jak budou vypadat, je zatím tajné, ale shodli jsme se na tom, že je budeme chtít udělat ve stylu Sněhurky. Svatbu totiž budeme mít v prosinci," prozradila snoubenka motocyklového závodníka Karla Abraháma.

Kdo by si myslel, že zimní svatbu plánují někde v teple, spletl by se. A nebude to ani doma v Brně. "Nakonec jsme se rozhodli uspořádat svatbu v Praze. I vzhledem k zahraničním hostům. V Brně a okolí bylo těžké sehnat něco komfortního, aby tam bylo teplo," upřesnila.

A proč svatba v zimě? "Je to i z toho důvodu, že má Kája přes rok sezónu a první zvládnutelný termín byl právě až na začátku prosince. Ale přiznám se, že jsem i ráda. Budeme to mít hodně neobvyklé a netradiční, aspoň bude změna," míní Hanka, která žádnou hubnoucí kúru do svatebek neplánuje a ani to nepotřebuje, jak můžete vidět i z jejích přehlídkových fotek v naší fotogalerii. "Nejlepší dieta jsou dvojčata," uzavřela. ■