Tři měsíce po porodu poprvé na módním mole: Nikol Švantnerová předvedla bujný dekolt, ukázala se i v plavkách

Tři měsíce po porodu se Nikol Švantnerová poprvé ukázala na módním mole. Super.cz

"Pak jsem ještě hodně rapidně zhubla, myslím, že kojení udělalo své, ale uvědomila jsem si, že bych ráda kojila co nejdéle, takže jsem stravu začala řešit a trochu zase nabrala, což mi naprosto nevadí. Postava je to poslední, co bych řešila. A tady návrháři navíc ocenili, že můžu ty korzety konečně něčím vyplnit," popsala nám své peripetie čerstvá maminka.

Brněnská Fashion Night, kde jsme se s Nikol potkali, byla první příležitosti, kdy vyrazila do společnosti. "Už mi to trošku chybělo, ale na druhou stranu vím, že mi ta práce absolutně neuteče. Čas s dcerou je naprosto vzácný a je pro mě na prvním místě. Nikam nespěchám, zkusila jsem to a až zase něco hezkého přijde, tak přijde. Nebudu to lámat přes koleno," ujistila nás modelka, s níž jsme v našem videu probrali i to, zda s partnerem plánují svatbu. ■