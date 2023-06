Sisa Sklovska (57) předvedla silikonové trojky v celé kráse. Promluvila i o manželství s miliardářem

Sisa Sklovska s manželem Jurajem Lelkesem Super.cz

Sisa dorazila se svým manželem, miliardářem Jurajem Lelkesem, a oba okamžitě upoutali pozornost svými outfity. Juraj zářil snad ve všech barvách duhy, Sisa oblékla provokativní model, kdy si pod tenké a průsvitné tričko nevzala podprsenku, a když se jí trochu rozevřelo sako, dala tak na odiv své silikonové trojky.

V extravagantní módě si manželé notují. "Tenhle Sisin model jsem jako první viděl já," prozradil Juraj. "A já mu zase vybrala ten jeho," dodala Sisa. "Myslím, že jsme si vzájemně pomohli, od té doby, co jsme spolu. Ani já jsem se tak výrazně předtím neoblékal," uvedl Lelkes.

"Všichni muži, se kterými jsem byla, na mě žárlili, a nedovolili by mi, abych se takhle na veřejnost oblékla," potvrdila Sklovska. Oba byli nadšení i z módní show, kde se to extravagantními modely také hemžilo.

Povídali jsme si i o jejich manželství, které je pro zpěvačku první. "Juraj už byl ženatý dvakrát, já se vdávat nikdy nechtěla. Nakonec jsme se brali dokonce dvakrát, jednou ještě po deseti letech. Potkali jsme se ve zralém věku, kdy už jsme oba měli něco za sebou. Manželství máme perfektní, je to večírkový král, který mě stíhá. Má rád společnost, v mnoha věcech jsme si sedli, i když v některých také ne. To by byla nuda," smála se Sisa. Juraj doplnil, že odlišný názor mají třeba na filmy. ■