Marek Ztracený je nejpyšnější táta na světě. Jeho syn (12) utáhl celou kapelu. Láká ho ale úplně jiná profese

Marek Ztracený se synem Foto: Se souhlasem M. Ztraceného

S ní má Ztracený dvanáctiletého syna Marka, který byl dalším velkým překvapením pro diváky, když u jedné písně hrál na bicí. K dojemnému okamžiku se Ztracený vrátil po několika dnech. Jak sám říká, pyšnější už na svého syna snad být nemůže.

Obrovské dojetí na koncertě Marka Ztraceného! Na pódiu s ním hrál na bicí jeho dvanáctiletý syn.

„Není pyšnějšího táty. Když ti bylo asi pět, tak jsme si slíbili, že si spolu jednou zahrajeme na pódiu. Stalo se to k mému překvapení v pátek v Edenu a nikdy na to já, publikum a nejspíš ani ty nezapomeneme,“ rozněžnil se Ztracený pár dní po koncertech.

„Tvůj první koncert v životě proběhl na fotbalovém stadionu pro 33 000 lidí. Přišel jsi, všechny sis získal, naprosto suverénně s úsměvem a bez chyby jsi odehrál celou píseň, hodil paličky do lidí, zamával, uklonil se a odešel jakoby nic a to samé jsi pak udělal ještě dvakrát,“ stále nechápal, jak to vše syn zvládl, Ztracený.

Ten upozornil na to, jaký má jeho syn talent. Ve skutečnosti se totiž hře na bicí tolik nevěnuje. „Málokdo tuší, že jsi musel hrát podle kliku, který ti šel do sluchátek, což je ještě těžší, a že jsi utáhl celou kapelu. Tohle by nezvládla hromada dospělých muzikantů. Působilo to tak jednoduše, ale nebylo. Nejzajímavější na tom všem je, že chceš být pilotem letadla a na bubny si zahraješ jen sem tam, když okolo nich náhodou projdeš, nevím, kde se to v tobě bere, ale máš ohromný dar a můj velký obdiv,“ vysekl mu poklonu pyšný táta. A v pochvalách pokračoval.

„Když si ještě uvědomím, jak jsi byl celý víkend na všechny milý, slušný, komunikativní, podával jsi ruce a pouštěl holky do dveří první jako gentleman, jsem ten nejpyšnější táta na tomhle světě! Byl to krásný zážitek. No nic … a teď si jdi uklidit ten pokoj,“ vtipkoval na závěr Ztracený. ■