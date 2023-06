Kateřina Brožová se pochlubila přírůstkem do rodiny: Dcera Katka se rozhodla k velkému kroku

Kateřina Brožová Super.cz

Vedle koně, jsou to také dva psi a do rodiny nedávno přivítala dalšího člena. „Máme doma dva psi, ridgebacka a jezevčíka, dcerka si pak pořídila také štěňátko jezevčíka. Je půl roku bez přítele, takže si pořídila takového domácího kamaráda, miminko, je to úžasný jezevčíček,“ svěřila se Super.cz herečka. Dcera Kačenka už je mladá žena a se čtyřnohým kamarádem tak skočila do dospěláckého života naplno.

Její maminka Kateřina bude mít nabité léto. Po roce opět chystá hraní na letní scéně s představením Noc na Karlštejně. „Objevím se v roli Elišky, hraji ji už strašně moc let. Hráli jsme představení v Hudebním divadle v Karlíně, pak nějakou dobu leželo u ledu a já jsem ho loni oživila a přeobsadila,“ prozradila nám na tiskové konferenci Kateřina Brožová, která se na jevišti objeví ve stejném kostýmu, ve kterém hraje již roky.

Míry se totiž herečce nemění. „Genetická výbava tam bude. A jsem docela člověk, který je pořád někde v letu a běhu, pořád něco zařizuji, tahám těžké tašky, jezdím na koni, hraji divadlo, pořád něco dělám, takže moc neposedávám. Ráda ale jím a dám si dobré vínko, ale v určitém věku už to člověk nesmí přehánět,“ dodala s úsměvem herečka. ■