Až vyřeší problém s podvodnou reklamou, zmizí do Francie. Michala Davida na narozeniny čeká velký ohňostroj zdarma

Mimo toto drama je na tom Michal dobře a už se nemůže dočkat, až oslaví svoje blížící se narozeniny. Až těžko uvěřit, že mu bude už 63 let. „Jezdíme s kamarády každoročně do Saint-Tropez. 14. července to oslavím a má to jednu výhodu. Je to také den Dobytí Bastily, takže tam máme ohňostroje zadarmo. Takže večer sedíme u vínečka a já si říkám, že mi všichni přejí,“ smál se zpěvák během rozhovoru pro Super.cz.

Druhým domovem po Česku jsou pro hudebníka Kanárské ostrovy, kde vlastní několik nemovitostí. Do Španělska zmizí v druhé půlce prázdnin. „Mám totiž s kapelou Kvatro nějaké festivaly a nějaké akce do 25. července, takže potom,“ dodal Michal David. ■