Roman Šebrle se pyšní břišákama jako ve dvaceti. Je to dřina a odříkání, říká single sportovec

„Je to dřina, odříkání, ale to k tomu patří. Tím, že i trénuji kluky a odpoledne jdu do televize, tak si musím přivstat. Třeba v šest hodin ráno si jdu zaběhat a zaposilovat. Člověk si nesmí říct, že dneska nepůjde a musí mít režim a dodržovat ho,“ svěřil se Roman Super.cz, se kterým jsme si povídali během natáčení show 7 pádů Honzy Dědka.

A jak se Roman v roli trénéra mladých desetibojařů cítí? „Je to těžký. Ty kluci jsou nejlepší u nás. Teď každého trénuji na něco jiného. Jeden jede do Polska, druhý na mistrovství světa do Maďarska a tak."

Když se vrátíme ještě k Romanovu vymakanému tělu, máte dámy jedinečnou šanci tohoto sportovce a moderátora klofnout. Jeho vztah s přítelkyní Lenkou je totiž minulostí, a tak je opět single. ■