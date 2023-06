Do tří týdnů chce sundat čtyři kila: Alice Bendová předvedla v tropech svůdné tělo v plavkách

Alice Bendová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a se svolením A. Bendové

A vsadila na svůj oblíbený sport, který se jí už v minulosti osvědčil. Díky běhu se jí totiž podařilo během krátké doby shodit. „Teď mě čeká v příštích dnech boj o zhubnutí 4 kg. Nechci to úplně rychle, stačí za 3 týdny až měsíc. No uvidíme. Dneska jsem běhat nešla, abych si nepřivodila infarkt v tom vedru. Najela jsem na saláty, maso a ryby, a ještě jsem si objednala nějakou novinku, co mi má v mém boji pomoci,“ svěřila se Bendová, která se v bikinách rozhodně umí fotit.

Má své fígle, díky kterým vypadá fantasticky a málokoho by napadlo, že zrovna ona by potřebovala upravovat jídelníček. „Mám samozřejmě své fígle, spoustu fíglů, aby to dobře vypadalo. Hlavní je vědět, jak dát ruce, aby se odstranily například špíčky v podpaží, aby ruce vypadaly líp. A taky úhel. Seshora to vždycky vypadá líp,“ řekla Super.cz Alice, která na sobě začíná makat. ■