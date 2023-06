Kateřina Brožová vyrazila stanovat: Nenalíčená a v bikinách vzala dech nejen místním rybářům

Herečka si na luxus nepotrpí. Líčení ani pohodlnou postel nepotřebuje. Foto: Super.cz/archiv Kateřiny Brožové

Tam tráví svůj čas i aktuálně. A to se svými pejsky, se kterými má zázemí ve stanu, který si u řeky postavila.

Kousek od břehu dokonce chytla už i pár rybích kousků, které pouští zpátky do vody. „Kapřík 5 kg. Děkuji Orlíčku,“ uvedla k fotografii s úlovkem. Později sdílela i fotku v bikinách, kde vyniká nejen dekolt, ale zejména její spokojená tvář.

„Nikdy bych nevěřil, že vy budete chytat ryby. Přeji vám mnoho velkých a pěkných úlovků. Ať to jezdí,“ vzkázal jeden z fanoušků.

„Jste úspěšná, hezká, a přesto jste zůstala obyčejná a normální žena. Takových známých žen je moc moc málo,“ napsal další.

„Člověk by do vás vůbec neřekl, že takhle bivakujete. Klobouk dolů. Ostatní rybáři z vás musí být úplně vedle,“ polichotil Kateřině další.

I když si herečka užívá krásy přírody a klidu, tak přiznala, že tomu tak vždy není.

„Jste na Orlíku, díváte se na tuhle nádheru a chcete si vychutnat to ticho a zpěv ptáků. Čekáte na to skoro rok. A poté, co konečně přestaly řvát motory lodí a skútrů na nichž si tady honí ego testosteroni, se z několika míst u vody ozývá řev opilců a naplno jede muzika, až se třese hladina vody. To je fakt smutný,“ podotkla oblíbená herečka. ■