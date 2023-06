Tomáš Klus a Eva Burešová pějí zamilovaný duet. Poslechněte si píseň, kterou zpěvákovi schválila i manželka Tamara

Eva Burešová a Tomáš Klus nazpívali v ZOO duet. FTV Prima

„Na práci mám většinou klid, moje žena vezme děti a nechá mě, abych mohl být ve studiu a tam seděl na písničce. Občas musím ty věci selektovat. Někdy napíšu věci, které nejsou dobré, ale naštěstí mám skvělého prvního kritika v tom nejlepším smyslu slova, a to je moje žena,“ prozradil Klus.

„Sám jsem si dal kreativní limit, protože mi dost svědčí, co nejvíc psát za Filipa, který píše milostné vyznání. Představoval jsem si konkrétní situaci toho, jak spolu s Viky sedí v kuchyni a skrze tóny si vyznávají lásku a hluboce se při tom dívají jeden druhému do očí,“ popisuje muzikant, co vše písničce předcházelo. Z výsledku byla nadšena i jeho seriálová láska Eva Burešová, která je také herečkou i zpěvačkou.

„Moc mě písnička od Tomáše baví, je to naše první spolupráce. Na základní škole jsem ho poslouchala a jsem moc ráda, že jsme si spolu zazpívali. Ta písnička je super, jako všechno, co Tomáš udělá,“ chválí svého kolegu Eva, která přiznává, že je schopna si písničku zapamatovat na první poslech.

„Horší je to ale s Tomášovým textem, protože on je má tak složité, že člověk musí dávat velký pozor,“ usmívá se zpěvačka, která stejně jako v seriálu sama prošla několika pěveckými soutěžemi. Tou první už ve dvou letech v rodném Hlučíně. „Hlučínský slavíček a soutěžila jsem v něm už od dvou let. Úplně poprvé jsem tam doprovázela svoji sestru a chtěla jsem si zazpívat taky, tak jsem vyšla na pódium a tam začala moje pěvecká kariéra,“ směje se Burešová. ■