LP (druhá zleva) a Radka Pavlovčinová během natáčení klipu One Like You Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové

Lesbická love story se světoznámou zpěvačkou: Radka Pavlovčinová si zahrála milenku v klipu LP!

Americká zpěvačka LP (Laura Pergolizzi) je autorkou hitů jako Lost On You nebo Girls Go Wild, napsala písně pro Cher (77), Christinu Aguileru (42), Céline Dion (55) nebo Backstreet Boys. Zkrátka v hudební branži hvězda první velikosti. A právě LP si do svého nového klipu, který se natáčel v Praze, vybrala českou muzikálovou herečku Radku Pavlovčinovou (34).

A nebyla to ledajaká role, Radka si zahrála milenku světoznámé hvězdy. „Je to pro mě splněný sen. LP jako zpěvačku a tvůrkyni obdivuji už léta, miluju její hudbu, a hlavně její videoklipy. Líbí se mi v nich ženská tematika, zpracování, jsou divoké, rozmanité a upřímné,” říká Radka Pavlovčinová. Americká produkce měla jasnou představu o tom, jaká má být hlavní herečka klipu One Like You. Krásná, zkušená žena nad 30 let, s hereckým a tanečním talentem, snědá, nejlépe latinskoamerického či lehce exotického vzhledu. Režisér Juan David Salazar se radil se svými českými kamarády z branže, a tak padlo jméno Radky Pavlovčinové. Zpěvačka LP si prohlédla Instagram Radky a vzápětí jí volali, aby přišla na osobní setkání. Podle scénáře ve videoklipu je poměrně hodně kontaktních scén. Jedna je dokonce přímo líbací, proto bylo nesmírně důležité, aby mezi LP a vyvolenou herečkou vznikla určitá chemie. Holky si padly do oka i po natáčení. Tedy jako kamarádky. „Troufnu si říct, že s LP jsme se skamarádily, zůstaly v kontaktu, dokonce mě nově sleduje i na Instagramu. Píšeme si, posíláme si hlasovky, je to úžasný člověk s velkým srdcem, který mě nepřestává překvapovat," dodala Radka Pavlovčinová. ■

Fotogalerie 7 fotografií » Americká zpěvačka, která složila písně například pro Céline Dion nebo Christinu Aguileru, si do klipu vybrala muzikálovou herečku Radku Pavlovčinovou. ■ Profimedia.cz Klip se natáčel na konci května v Praze. ■ Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové Radka si zahrála milenku slavné interpretky. ■ Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové O lesbické scény není nouze. ■ Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové Po natáčení se z nich staly kamarádky. ■ Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové LP a Radka během natáčení klipu ■ Foto: se souhlasem R.Pavlovčinové LP vlastním jménem Laura Pergolizzi je světoznámou zpěvačkou, textařkou a skladatelkou. ■ Profimedia.cz