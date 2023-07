Slavný violoncellista, z jehož charismatu jsou fanynky paf: Promluvil o kráse českých žen i „párty“ v milované Praze

Charismatický Hauser exkluzivně pro Super.cz Profimedia.cz

Lepší začátek své show než v Praze si zkrátka nemohl vybrat.

„Praha je krásné město s bohatou hudební kulturou. Věděl jsem, že právě tento koncert se promění v úžasnou slavnost hudby. Kde lépe ‚nakopnout' svoje turné Rebel with a cello než v Praze,“ svěřil se Hauser pro Super.cz s tím, že si Česko zamiloval.

„Česko jsem už v minulosti několikrát navštívil a naprosto jsem si ho zamiloval. Je to krásná země, která má co nabídnout, ať jde kulturu nebo jídlo. Lidé jsou ke mně vždy velmi milí, v Česku jsem si to vždy užil. Nemůžu se dočkat, až se vrátím a zažiju to všechno znovu,“ prozradil Stjepan, který se vrátí do Prahy už koncem října, kdy má koncert v pražské O2 areně.

„Vím, že to bude jedna velká párty, kterou si všichni užijí a budou tancovat do hudby. Těším se, až tuhle show přivezu do Česka a se všemi si užiju úžasný večer,“ prozradil známý violoncellista z jehož charismatu padají ženy do kolen. Není se tedy čemu divit, že nejen na instagramovém účtu má miliony fanoušků.

Říká se, že právě Češky jsou jedny z nejkrásnějších žen na světě. A tak jsme se zeptali, jak tento fakt vidí sám Stjepan Hauser, který cestuje se svými koncerty po celém světě. „Určitě nemůžu nesouhlasit,“ dodal s úsměvem. ■