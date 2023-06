Okamžik plný hrůzy během divadelního představení. Začala jsem hysterčit, přiznala Adéla Gondíková

Adéla Gondíková musela na jevišti čelit svému strachu. Super.cz

Právě během nedávné reprízy si usměvavá herečka a moderátorka zažila pořádný šok, kdy před zraky diváků musela čelit svému strachu. „Mě tam obtěžovala moucha, začala tam lítat kolem mě. Já jsem si ale nemyslela, že je to moucha, ale něco většího, protože já se bojím hmyzu. Začala jsem hysterčit a Jirka na mě koukal, jestli jsem se úplně nezbláznila. Vzali jsme to do hry a diváci chvíli vůbec nevěděli, co se jako děje,“ popsala teď už se smíchem událost během představení.

To ale nebylo jediné, co se během jednoho divadelního představení stalo. „Potom, když se to celé zklidnilo a já zjistila, že je to moucha, tak jsem mohla dál hrát a nekoukat, co se děje kolem mě, tak tam najednou pán v první řadě začal šustit bonbonem. To nás úplně překvapilo, protože jsme měli pocit, že od dětství se všem říká, že v divadle se nesmí šustit bonbonem. Tak mu ten bonbon Jirka vzal a chvíli s ním hrál. Po chvíli ho vyplivnul a svedl to na to, že ten bonbon je hnusnej,“ smála se během našeho rozhovoru Adéla Gondíková. ■