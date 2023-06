Marek Ztracený poprvé ukázal fotky ze svatby: Zpěvák prozradil detaily utajené veselky

Marek Ztracený s novomanželkou Marcelou Foto: Se souhlasem M. Ztraceného

Nyní o svatbě poprvé promluvil. "Dnes je to 14 let od našeho prvního setkání a taky 40 dní od naší svatby," prozradil Ztracený. Svatba se konala v květnu na Šumavě, v místě, které má Marek nejradši. "Díky, paní Ztracená, že nosíš mé jméno," dodal zpěvák, který s Marcelou vychovává dvanáctiletého syna Marečka.

"Správné místo je tam, kde se člověk cítí doma. Takže na Šumavě. Ten moment je o nás, děsí mě, že by přede mnou někdo rozbíjel talíře, já to zametal, pak do toho někdo kopal. Pak bych tancoval a všichni by na nás koukali. To je v tu chvíli show pro lidi. My jsme se domluvili na tom, že si to chceme užít v malém, aby to bylo jenom o nás," prozradil Super.cz zpěvák.

Marcela si svatební šaty nechala ušít od návrhářky Sandry Mark, jejíž róby na velké akce vynáší v poslední době často. V galerii si prohlédnete také snubní prstýnky novomanželů. ■