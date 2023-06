Umělá inteligence v rozhlasovém éteru. Tato pokérovaná sexy zrzka není skutečná

Hacsiko Foto: Expres FM

Rádio Expres FM, patřící internetové jedničce Seznam.cz, se stalo první soukromou stanicí v České republice, která zařadila do svého živého vysílání syntetický, ve spolupráci s umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky. Pojmenovali ho Hacsiko po moderátorce Báře Hacsi, jejímž hlasem bude promlouvat.

V nočním vysílání bude Hacsiko mluvit jako běžný moderátor, komentovat dění ve světě i odehrané písně. Každé její vystoupení ovšem posluchači poznají díky jinglům a oznámení před a po konci vysílání, které upozorní na fakt, že vstupy zpracovala umělá inteligence.

Bára jako velká fanynka technologií byla z novinky nadšená, slyšet svůj hlas říkat věci, které sama neřekla, pro ni ale bylo nezvyklé.

„Určitě je to zvláštní pocit, já se nerada poslouchám normálně, ještě slyšet něco takto vytvořeného je malinko strašidelné, to nebudu lhát. Ale snažím se v tom vidět výhody, třeba že by mohla Hacsiko namlouvat můj rádiový pořad Trendy a v případě delší dovolené bych nemusela natáčet pořad předem, a přesto bude aktuální,“ směje se Bára.

Samotným namlouváním slov, vět a úryvků nestrávila Bára mnoho času. Natáčením strávila méně než deset hodin. „Zajímavá byla škála od přemlouvání živých rádiových vstupů přes načítání článků, úryvků z knih po hláskování a data. Bylo to zajímavé cvičení,“ dodala Hacsi. ■