Ukňouraný deme*t: Kelly Osbourne se drsně pustila do prince Harryho

Princ Harry Foto: ČTK / AP / Alastair Grant

Anglická zpěvačka Kelly Osbourne (38) se ostře pustila do prince Harryho (38). V podcastu I've Had It, kde byla hostem, ho označila za „fňukajícího a stěžujícího si deme*ta“. Vadí jí jeho opakované stížnosti na těžký život.