Zaskočený Libor Bouček: Moderátor si během akce vyslechl recenzi od Jana Přeučila

Libor Bouček Michaela Feuereislová

„Já velmi oceňuji tu krásnou brilantní češtinu, tu výslovnost, tu dikci. Zkrátka jak pan kolega Libor Bouček ví o svém řemesle to podstatné. A je to radost poslouchat jeho projev,“ složil poklonu Jan Přeučil, který do Králova Dvora přijel i s manželkou Evou Hruškovou a vyženěným synem, hercem Zdeňkem Rohlíčkem. Spolu dětem zahráli pohádku, s nimiž jezdí po celé republice.

Zaskočený Bouček taková slova na svou adresu nečekal. „Je to pro mne pocta, že takový profesionál, jako je Jan Přeučil, mne pochválí. Moc si toho vážím. Myslím si, že je důležité, abychom my moderátoři uměli dobře mluvit. Aby nám bylo rozumět, a pokud jsme dobrými vzory pro děti, což je naše budoucnost, pak mě to o to víc těší,“ řekl moderátor, který je tatínkem dvouletého syna Alberta.

Celou akcí také provázel reportér a moderátor Karel Kašák. Ten zatím vlastní děti nemá, ale díky své sestře Veronice (33) je strýčkem. Všichni pak pokřtili knihu Ready do školy. ■