Uršula Kluková popírá zákony přírody: Devět let nejí maso a je díky tomu po osmdesátce ve skvělé formě

Uršula Kluková Super.cz

S hercem a bavičem ji pojí mnohaleté přátelství. „Vzpomínám na to, jak jsme se seznámili, jakých to je let, bylo to v roce 89, v minulým století a najednou tady slavíme 85. narozeniny. Jirka byl můj idol. Vždycky se mi hrozně líbil, měl ty černé vlasy, modré oči a byl šlechetný,“ svěřila se Super.cz herečka na narozeninové oslavě Jiřího Krampola, která proběhla pro jeho fanoušky v Divadle Broadway.

„Jirka je jeden z mých největších a nejlepších kamarádů. Teď už se tak často nevídáme, nejsme pravidelně na telefonu, teď jak byl nemocný, tak jsem mu volala i do nemocnice, měla jsem o něj strach. Jirka trochu potřebuje karabáček a on ho nechce a odmítá to, aby mu člověk domlouval. Tak se nedá nic dělat a musí se snažit sám,“ řekla nám Uršula Kluková, která je ve skvělé formě

„Devět roků jsem nejedla maso, dělám různé cviky a snažím se pořád něco dělat,“ svěřila se herečka, která také stále pracuje. „Hraju v Dívčí válce, s tím jezdíme v létě, potom se chystá film Láska na zakázku, kde mám pěknou roli,“ dodala Uršula Kluková. ■