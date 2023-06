Obrovské dojetí na koncertě Marka Ztraceného! Na pódiu s ním hrál na bicí jeho dvanáctiletý syn. Podívejte se, jak mu to šlo. Super.cz

Bez jakékoli nervozity, naprosto suverénně zasedl za bicí a fantasticky odbubnoval celou píseň s názvem O Pravdě. Marek má dlouhé vlasy na ramena, ty doplnil stylově čelenkou a na sobě měl džínovou bundu, pomalovanou stejně, jako nosí jeho otec.

Je jasné, jak moc musel být Marek na svého syna pyšný. Právě kvůli němu si dává dlouhou pauzu a na čas odchází z hudební scény.

"Uvědomil jsem si, že mám doma dvanáctiletýho kluka a zbývají mi možná dva tři roky jeho dětskýho života, kdy mě ještě bude chtít a potřebovat, než vyrazí do světa za ženskýma. Já si uvědomuju, že tohle nejde vrátit, a jednou bych toho litoval. Koncertovat můžu, i když mi bude 60, ale tohle už se nevrátí, a kdybych u toho nebyl, mrzelo by mě to. A já se chci s vámi domluvit, jestli byste na nás počkali a nezapomněli na nás. Až se vrátíme, budou se dít velký věci. Díky, že mě chápete," řekl na posledním koncertě na dlouhou dobu Ztracený. ■