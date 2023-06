Margitu drží po smrti Hany Zagorové nad vodou práce. Těší se na spolupráci s divou, která se vrací z Floridy

Štefan Margita se těší na spolupráci s divou Lenkou Graf, která se vrací z Floridy. Foto: se souhlasem L. Graf

„Na spolupráci s Lenkou Graf mohu říkat jen samé dobré věci. Lenka je vždy připravená, naprosto profesionální a nikdy nic nenechává náhodě,“ svěřil Margita Super.cz a jedním dechem dodal: „Budu se těšit na další společné vystoupení.“

Pěvec se netají tím, že práce je to, co ho drží při životě. Po skonu Hanky Zagorové už byl v New Yorku, v lednu pak vyprodal O2 arenu, kterou plánoval právě ještě se svou ženou. Nakonec to byl nezapomenutelný koncert k poctě zesnulé zpěvačky a plný hvězdných hostů.

Lenka Graf zase ve svém rodném Ústí nad Labem často pořádá benefiční akce, na kterých už vystoupila řada známých osobností jako například Eva Urbanová, Markéta Fassati, Lenka Filipová, Yvetta Blanarovičová anebo právě Štefan, vedle něhož by se na pódiu znovu ráda ukázala.

„Štefan je opravdu výjimečný člověk a nadaný umělec. Každé vystoupení s ním je nezapomenutelný zážitek, takže doufám, že se nám v nejbližší době poštěstí si spolu opět zazpívat,“ říká s úctou Graf, jejíž skladba Víru dej obsadila přední příčky hitparády Českého rozhlasu. Nicméně i její zpěv dávno překročil české hranice.

Nedávno byla sopranistka na turné v Německu, kde doprovázela operního a crossoverového zpěváka Billyho Andrewse vystupujícího jako Dark Tenor. S ním zpívala duet s názvem You Are Not Alone.

Naposledy mohli čeští milovníci hudby spatřit Lenku Graf letos v březnu na předávání ocenění Fotbalista roku s písní Nechme lásku plout po boku Petra Koláře. Stejný duet zazpívali na jubilejním koncertu Leony Machálkové. Zpěvačka Super.cz prozradila, že plánuje návrat z Floridy, kde žila s rodinou, pomalu domů, takže se můžeme těšit na její další počiny. ■