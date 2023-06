Je šťastná, že má deset kilo nahoře: Misska Smatanová předvedla své tělo jen v plavkách

Lucie Smatanová Foto: se souhlasem L.Smatanové

Není to tak dlouho, co Lucie Smatanová (37)přiznala, že je konečně se svou figurou spokojená. Modelka se na své postavě snažila zapracovat a díky vhodnému cvičení a stravě se jí to podařilo. Figurou a deseti kily nahoře se nyní pochlubila v plavkách.

Půvabná brunetka vyrazila na pár dní k moři a cílem její cesty se stala Malta. „Poprvé za moji kariéru nemusí klienti nic špendlit a zužovat, oblečení mi konečně sedí tak, jak má. Podařilo se mi přibrat deset kilo, hlavně na svalech,“ svěřila se Super.cz Lucie, která je nyní šťastná, že má ve svých letech ženskou postavu.

„Z 53 kg na 63 kg. Pojďme si to říct upřímně, v sedmatřiceti chci ženské tvary, a hlavně zůstat zdravá,“ svěřila se Smatanová, která se stále věnuje modelingu, a to i čtrnáct let poté, co získala korunku krásy a stala I. vicemiss České republiky. Práci má Lucie především v zahraničí, kvůli focení a módním přehlídkám tak už roky cestuje po celé Evropě. ■