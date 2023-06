Eva Burešová se pochlubila rodinnou pohodou: Mladší syn Tristan roste zpěvačce jako z vody

Eva Burešová Foto: Archiv Evy Burešové

S partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem, a jejich synkem Tristanem Williamem a staršími dětmi vyrazila do dětského světa. „Včerejší nádherná rodinná neděle v zábavním parku.

Přemýšlím, kdo si ty atrakce užil více, jestli děti, nebo my,“ prozradila zpěvačka, která se pochlubila malým synem, který jí roste jako z vody. S chlapečkem známý pár oslaví letos v srpnu první narozeniny.

A se svou rodinou plánuje zpěvačka trávit celé léto, tam, kde jim je nejlépe, a to v jejich společném domku, ve kterém už rok bydlí. „Milujeme to tam, děláme si tam pár svých úprav. Těším se na to, až tam to léto strávíme,“ řekla pro Super.cz Eva Burešová, která si pravidelně kompenzuje svět reflektorů pohodou na vesnici, kterou by rozhodně neměnila. „Miluju život na vesnici. Ten život na naší vesnici je dokonalý. Za brankou máme les, kam může člověk chodit na procházky, a máme fantastický sousedy, všichni jsme si sedli,“ dodala zpěvačka. ■