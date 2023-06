Novomanželka Marka Ztraceného poprvé od svatby na veřejnosti! Takhle to Marcele slušelo. Zářila stylově v bílé

Manželka Marka Ztraceného poprvé od svatby na veřejnosti Super.cz

Marcela se tak poprvé jako paní Ztracená objevila ve společnosti. A stylově celá v bílém. Na koncertě vypadala nádherně, oblékla bílé šaty a sako, které doplnila stříbrnými střevíčky. Bylo vidět, jak si koncert užívá a při promítání videa se jí dojetím leskly oči. Celý stadion nadšeně skandoval a tleskal novomanželům.

Marcela přijala Markovo jméno a je vůbec první Ztracená nejen v republice, ale i na světě. "Ano, Marcelka je první Ztracená na světě," řekl Super.cz zpěvák.

A proč právě svatba na Šumavě? "V zahraničí bych to neudělal. Správné místo je tam, kde se člověk cítí doma. Takže na Šumavě. Ten moment je o nás, děsí mě, že by přede mnou někdo rozbíjel talíře, já to zametal, pak do toho někdo kopal. Pak bych tancoval, všichni na nás koukali. To je v tu chvíli show pro lidi. My jsme se domluvili na tom, že si to chceme užít v malém, aby to bylo jenom o nás," prozradil Super.cz zpěvák.

Od zásnub uběhly tři roky. "Bylo to v době největšího covidu. Marcelu jsem požádal o ruku a deset dní na to se zavřela republika. Tohle byly nejvíc hektický tři roky mého života. Přišlo mi hloupé, že budu na koncertě, pak bych si odběhl na svatbu a zase zpět," dodal Ztracený. ■