Chtěli byste ho vidět prát se v kleci? Milan Peroutka už několikrát odmítl účast v bizarním zápasu influencerů. Super.cz

Bizarní zápasy influencerů a turnaje Clash of the Stars se těší stále větší oblibě. Pozvánky utkat se v kleci chodí celebritám napříč obory. Nabídku poprat se před zraky fanoušků již několikrát dostala například Dominika Myslivcová a nebyla sama. Do boje už mohl jít i Milan Peroutka (33).

Na první čtené zkoušce nového muzikálu Troja, ve kterém ho také čekají bojové scény, přiznal, že už se mohl prát v kleci. „Jak je teď moderní, že se všichni rvou, tak jsem dostal pozvánku do nějakých zápasů. Brácha mi říkal, že mi poprvé závidí, že jsem slavnější než on, protože on by do toho šel,“ svěřil se s úsměvem Milan a dodal, že odmítl.

„Dostal jsem pozvánku se jít mlátit, a několikrát. Potkám se s těmi lidmi třeba ve fitku, tak mají pocit, že vypadám sportovně,“ prozradil Peroutka s tím, že mu stačí, že se bude rvát pouze na jevišti v rámci role Odyssea, kterého v novém představení ztvární.

„Já to nechápu, prohlížím v těch vašich fotogaleriích ty lidí, co jdou s rozbitým okem a bez ucha a říkám si, co je na tom baví. Vím, že jsou za to peníze, ale mě to vůbec neláká,“ řekl nám zpěvák, který na sobě maká i kvůli novému muzikálu. „Pan režisér se opět zeptal, jestli cvičím, ale ještě mám rezervu. I když začínáme zkoušet teď, tak premiéra bude na přelomu roku,“ dodal Milan Peroutka. ■