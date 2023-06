Letní hrátky s ženskými zbraněmi ji ještě nepustily. Ornella Koktová vystavila vnady v plavkách

Ornella Koktová Foto: Se souhlasem O. Koktové

„Hurááá k vodě! Konečně tu máme léto, čas zmrzlin, pláže, tobogánů a strkání do vody. Ano, ano, ještě mě tyhle hrátky nepustily,“ neskrývala nadšení Ornella, která by si měla dát pozor, aby její manžel Pepa (66) při pohledu na její vnady nedostal infarkt. Přece jen je to pořádná podívaná!

Když už ale zvládl účast v reality show Výměna manželek, zvládne všechno. Ornella se ve Výměně nebála pomáhat v kuchyni restaurace a zároveň vzpomínala na dětství, kdy si žila jako princezna.

„Vyrostla jsem v blahobytu. Jezdili jsme na drahé dovolené, byla jsem taková princeznička. Měli jsme obří vilu, naše čtyřčlenná rodina utrácela průměrně třeba dvě stě tisíc měsíčně,“ uvedla v pořadu Ornella. S manželem vychovávají syny Quentina (9) a Svena (2) a dceru Lilianne (1). I jim by chtěla zachovat určitý standard, peníze ale pro ni rozhodně nejsou všechno.

„Podle mě ti rodiče do teď nepochopili, že nejcennější komodita je čas. A ta rodina. Oni to nepochopili, oni si furt myslí, že prachy jsou nejvíc,“ promluvila také o své matce Monice a otci Michalovi, kteří se rozvedli. S mámou Monikou mají bohužel vztahy na bodu mrazu. ■