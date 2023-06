Bohuš Matuš po přestěhování do nového řeší další patálie s bydlením: Bezesné noci s celou rodinou

Zpěvák Bohuš Matuš řeší s rodinou další patálie s novým bydlením. Super.cz

Poslední dva roky řešil Bohuš Matuš (49) jeden problém s bydlením za druhým. Nedlouho poté, co se s rodinou nastěhoval do nájemního bytu, ho opustil kvůli sousedovi, který jim prý dělal nepříjemnosti. Po přestěhování do dalšího bytu jim měsíc po nastěhování sdělila paní domácí, že musejí odejít kvůli prodeji. Následovalo tak další stěhování.