Partnerská krize s Přemkem Forejtem? Eva Burešová objasnila klepy, které se o ní šíří

Eva Burešová objasnila klepy, které se o ní šíří.

Oblíbená herečka a zpěvačka Eva Burešová (29) si o sobě často přečte něco, na co se rozhodne zareagovat. Dělá to prý proto, aby lidem objasnila, jak to doopravdy je. Někdy to tak vypadá, že dokáže být z informací v časopisech rudá vzteky. Ani to prý ale není pravda.