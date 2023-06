Aneta Vignerová nikdy neměla řidičský průkaz, její muž Kolečko o něj přišel: Modelka popsala život s hromadnou dopravou

Aneta Vignerová popsala, jak zvládá cestování bez řidičáku. Super.cz

"Já k řízení neměla nikdy vztah, nebaví mě to a miluju hromadnou dopravu. Baví mě vlak, MHD, mám ráda podporování téhle věci. To, že pak sedíte v nějaké zácpě, je další věc. Člověk si na tom musí najít hezkého, když jste ten, kdo tu dopravu potřebuje," řekla Super.cz Aneta.

Řada žen názor na to, že nepotřebuje řídit, změní poté, co se jim narodí děti, které je potřeba někam vozit. "My si to uděláme zajímavější. Budeme jezdit metrem. Jiříka to baví. Řidičák si zatím dělat nebudu," oponovala Aneta, která to měla o to složitější zvlášť s cestováním do domu mimo Prahu, kam ani autobus nejezdí tak často. A pomoci nemohl ani její muž. O tom, že Kolečko přišel na rok o řidičský průkaz, protože ztratil všechny body, informoval deník Blesk až nyní. ■