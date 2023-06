Prachařova láska v bikinách i česká topmodelka. Na oblíbeném Jadranu je pořádné horko

Adam Ernest a Sara Sandeva FTV Prima

Kromě ní natáčí v na chorvatském ostrově Brač také česká topmodelka Pavlína Němcová (51), jež si střihne menší roličku české turistky. „Natáčení v Chorvatsku je pro mě velmi krásná příležitost a jsem ráda, že tu můžu být. Kolegové jsou skvělí a ten čas tu nesmírně rychle letí,“ prozradila modelka, kterou tak určitě uvidíme v plavkách na pláži.

Natáčení si užívá i Sandeva, která pochází z Makedonie. „Užívám si to tady a moje balkánské srdce jásá, dokonce tu některým kolegům dělám tlumočníka. Hraji temperamentní dceru Maroše Kramára Sandru. Budu asi dost po tatínkovi,“ usmívá se Sandeva na svého tátu po boku.

Kramár (64) hraje jejího otce už podruhé. „Hraju takového alkoholika Slávka a moc mě to tu baví. Je tu dobrá parta lidí, o pauzách se stíháme i vykoupat, užít moře, a když nastane čas, cestuje se domů. Sedm osm hodin jsem na cestě, abych se vrátil do Bratislavy,“ přiznává lehký diskomfort herec, který ale velmi rád snáší.

To Matěj Hádek, který hraje Jana Zacha, by raději natáčel v jiném ročním období, ač sluníčko nebylo každý den. „Točí se tu téměř stejně jako v Česku, všichni jsou v pohodě. Já mám ale raději natáčení na jaře, na podzim a v zimě. Díky mému fototypu je léto trochu horší. Místní říkají, že to tu dlouho nezažili, ale poměrně dost tu pršelo,“ prozradil.

A jak se v seriálovém pokračování posunula jeho postava? „Jan Zach utekl sám před sebou do Chorvatska, bude tu pomáhat místní policii s českými turisty. V práci je precizní a zásadový. Není mu zrovna dvacet, a přesto si nedokázal uspořádat svůj život, tak je lehce v depresi. Já sám tu potřebu utíkat nemám. Je to daleko lepší než dřív,“ míní herec, který nedávno prozradil, že se stal otcem syna. ■