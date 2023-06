V zářivé barvě a s úsměvem: Na léto je Tereza Kostková připravená. Promluvila i o recyklaci šatníku

Tereza Kostková promluvila o recyklaci šatníku. Super.cz

Kromě toho ji v létě čeká ještě pár dní natáčení seriálu a upoutávky na další ročník StarDance. "A ještě vlastně filmová premiéra československého snímku Nikdy neříkej nikdy, který jsme točili už před dvěma lety a s Tomášem Maštalírem tam hrajeme pár, který i v našem věku pořád doufá v lásku. To taky počítám jako práci, protože se musím obléknout a nechat nalíčit a odprezentovat to," smála se herečka.

Pak už jsme se dostali k šatům, které oblékne. A to jak na premiéru, tak na StarDance. "Na StarDance mi je bude zase šít Táňa Kovaříková, už se domlouváme na nějaké zkoušky. A na tu premiéru bych chtěla šaty od návrhářky z Moravy, kterou jsem objevila na módní přehlídce v Luhačovicích pro nadaci Korunka pomáhá," prozradila.

Jinak ale to, aby na každou akci přišla jinak oblečená a v nových šatech, neřeší. "Mám spoustu kousků, které jsou staré i deset nebo patnáct let. Skladuji je v pytlích a krabicích a jednou za dva tři roky je vyndám, kouknu, jestli by mě něco neoslovilo, protože už za tu dobu zapomenu, co tam mám, a připadá mi to jako nové. A z toho, co už nechci mít doma, něco rozdám sestrám anebo dělám bazary," svěřila.

"Věcí se umím zbavit poměrně rychle, ale mám pár srdcových kousků, které skladuju a občas je zase otočím. Naštěstí to pořád obleču. Hrozně mi vadí trend vzít si na mediální akci šaty jen jednou. Je to neekologická a povrchní ptákovina. Když je něco hezké a sluší vám to, můžete si to vzít znovu třeba s jiným doplňkem, účesem nebo botami. Teď jsem měla na tiskovce kostýmek, který mi šila zrovna Táňa Kovaříková před osmi lety," uzavřela. ■