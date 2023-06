Exmanžel Evy Decastelo reaguje na její mlžení o rodinných vztazích: Děti jsme seznámili, svatbu neplánujeme, uvedl René

René Decastelo promluvil o vztazích s dětmi i partnerkou Evou Korniovou Jung. Michaela Feuereislová

Poté, co Eva Decastelo (44) poskytla Super.cz rozhovor, v němž odmítla odpovídat na záležitosti týkající se vztahů v rodině po rozvodu a rozhodnutí o střídavé péči o syna Michaela a dceru Zuzanku a vyzvedla pouze to, že její exmanžel chystá dětem úžasné prázdniny, rozhodl se to René Decsatelo upřesnit.

"Na četné dotazy, jaké skvělé věci vymýšlím, se musím přiznat, že většinu toho, co zažíváme, má na svědomí partnerka, která má plánování akcí pro děti v malíčku. Za to jí musím poděkovat, protože díky ní jsme byli třeba teď o víkendu všichni s kamarády na Sázavě, obsadili jsme několik lodí jako Hujerovic," chválil svoji novou partnerku Evu Korniovou Jung.

"Ohledně "fantastických" prázdnin můžu jen říct, že na začátku léta poletíme k moři, děti se samozřejmě těší, protože spolu po víc než roce fungují jako parta. Hned potom ti starší spolu odjedou na tři týdny na tábor. Před návratem do školy je ještě čekají sportovní soustředění. A nejspíš ještě něco vymyslíme, aby neseděly u počítačů," vypočítal s tím, že své aktivity nepostují na sociální sítě, protože na tom prý není nic zvláštního a neví, koho by to zajímalo.

"Ten čas volna využijeme k tomu, abychom zmizeli někam sami dva. Což si oba zasloužíme. Kam pojedeme, si necháme pro sebe, protože nechceme, aby naše dovolené byly v bulváru. Ani běžné věci jako práce na zahradě nebo venčení psů," doplnil.

Odpověděl dopředu i na otázky, které by mu média mohla položit. "Děti jsme seznámili, protože by bylo divný, kdybychom spolu byli, ale děti oddělovali. Očividně ne všichni to tak vnímají. Nemáme konkrétní plán, kdy a kam pojedeme sami. Neplánujeme svatbu. A ano, pořád jsme spolu šťastní," uzavřel René Decastelo téma vztahů. ■