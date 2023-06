7 nejstabilnějších hollywoodských párů: Recept na jejich dokonalé vztahy by chtěl znát každý

Slavné páry, které spolu dokázaly vydržet už desítky let. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jsou spolu minimálně dvacet let, dokázali překonat krize a staly se sedmi nejstabilnějšími páry Hollywoodu. V době, kdy se ve světě průměrně rozvádí téměř každý druhý pár a u hvězdných párů je to ještě častější, spolu Victoria a David Beckhamovi, Will Smith a Jada Pinkett Smith nebo také Meryl Streep a Don Gummer dokázali vydržet už desítky let! Jak to dělají a jaký mají recept na vztah?