Po kriminalistce agentka: Martha Issová už zase hraje lesbičku. A vypadá skvěle

Martha Issová podruhé během krátké doby hraje lesbu. FTV Prima

Seriál Vytoč mého agenta vypráví komediální příběhy z castingové agentury, kde její pracovníci každý den čelí pracovním i osobním nástrahám, snaze uspokojit náročné potřeby hereckých hvězd, boji s konkurencí, komplikovaným vztahům. Hlavní role agentů Jiřího, Mariana, Andrey a Yvety získali Kryštof Hádek (41), Tomáš Maštalír, Martha Issová (42) a Zuzana Kronerová.

„Jiří je dojemně nepraktický a obětavý člověk, ale čím víc se snaží, tím víc se mu to sype pod rukama. Jeho největší slabinou, a zároveň nejsilnější zbraní, je lidskost a upřímnost. Dokáže si poradit s problémy ostatních, ale ve svém osobním životě si je věčně nejistý. Je mu cizí přehnaná ambicióznost, jeho přecitlivělost mu komplikuje pracovní pozici i vztahy vůči kolegům,“ přibližuje svoji roli Kryštof Hádek.

Jeho kolegyně Andrea je jiná povaha. „Já si myslím, že Andrea je nesmírně ambiciózní a pracovitá. Snaží se tvářit, že je drsná, ale je křehčí, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro mě osobně je zajímavé, že je to v krátké době podruhé, kdy hraju lesbičku,“ říká Martha Issová (poprvé si ji zahrála v seriálu Pozadí událostí).

Slovenský temperament do seriálu vnáší Zuzana Kronerová a Tomáš Maštalír. „Hraju Mariana, jednoho ze čtveřice agentů castingové agentury Stein. Je to ambiciózní muž, schopný a zkušený. V agentuře je dlouho, a tak má mezi ostatními lepší postavení. Před kolegy skrývá tajemství a dělá všechno pro to, aby se neprozradilo. Jenže všechny okolnosti hrají proti němu a on má co dělat, aby své tajemství udržel,“ popisuje Tomáš Maštalír.

Sami sebe pak ztvární Klára Issová, Jiří Langmajer, Iva Janžurová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Taťjana Medvecká, Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Stanislav Majer, Juraj Loj, Bolek Polívka nebo Michal Dlouhý. ■