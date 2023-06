Reakce na polonahou Krainovou s holým zadkem na sebe nenechaly dlouho čekat. Top forma, ale proč bez kalhotek?

Simona Krainová Foto: Se souhlasem S. Krainové

Simona Krainová (50) se ukázala jen v podprsence. Kalhotky ale nechala v šuplíku a vyfotila se dole bez. Její intimní partie zakrylo jen zrcadlo. Pozadí pak předvedla v celé kráse. Jak už je u fotek Simony Krainové zvykem, hejty na sebe nenechaly dlouho čekat. Ale překvapivě také přišla vlna pozitivních reakcí. Mezi prvními, kteří okomentovali Simonino dokonalé tělo, byla zpěvačka Martina Pártlová (44). "Kazíš mi mou výmluvu, že v mým věku už nemůžu mít takovýhle tělo. Já snad budu muset začít cvičit nebo co. Fakt díky," napsala Simoně. "Dnes jsem na běhání pět minut myslela a fakt jsem chtěla jít. A pak najednou... nic. Prázdno," dodala se smíchem zpěvačka.

Slovy obdivu nešetřil ani miliardář Richard Chlad. "Za mě máš obrovskou pochvalu. Top forma, krásné a vypracované tělo, odvaha se takto ukázat. Těšíme se na setkání. Tam si vezmi raději něco na sebe," dodal Chlad.

Simona se ale dočkala i zmíněných negativních komentářů. Mnozí nechápou, proč to má modelka ve svém věku zapotřebí. "Přijde mi to škoda. Tak krásně a na úrovni se dá udělat reklama, a klidně i s holou prde.., a vy to takhle zazdíte. Nevidím v tom žádnou kvalitu ani profesionalitu. Tohle je pod vaši úroveň," napsala Simoně její sledující Dominika.

"Pokud někdo čeká na negativní komentáře, já si jeden nemohu odpustit. Dámy, proč? Proč fotky, které jsou tak akorát pro vašeho manžela, sdílet na sociálních sítích. Simona je nádherná a chytrá žena, to víme my i ona, ale v tomhle si z ní brát příklad nemusíme," přidala se slečna Gabriela.

"Říkám si, proč jako?! Postava v topu, o tom žádná, ale nechápu smysl bez kalhotek," diví se další sledující Simony Krainové.



Co si myslíte vy? Jsou fotky sexy, nebo by se Simona po padesátce už měla začít ovládat? Hlasujte v naší anketě. ■