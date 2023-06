Růžové šaty, make-up, boty i kabelka: Příprava trvala tři hodiny, celou noc jsem nespala, přiznala Sugar Denny

Sugar Denny si nenechala ujít turnaj Clash of the Stars, kde si také dojetím poplakala. Super.cz

Influencerka Denisa Kouřílková alias Sugar Denny si nenechala ujít turnaj Clash of the Stars, kde byla jako fanynka a podpora pro svého nejlepšího kamaráda Tadeáše Kuběnku.

„Clash mě nikdy moc nezajímal, ale když Tadeáš řekl, že půjde, tak jsem řekla, že jo a podpořím ho, ať to stojí cokoliv. Když vyhrál, tak jsem to obrečela,“ svěřila se Denny pro Super.cz s tím, že ona sama by nabídku jít do klece Clash of the Stars zřejmě nikdy nevzala.

"Pořád mě o to někdo žádá. Ale já si nedokážu představit, co by mě mělo vyprovokovat k tomu, abych to reálně udělala. Jediné jsou asi dost zajímavé peníze, ale nemyslím si, že by měla organizace takový budget. A ani nevím, s kým bych se chtěla bít, nejsem násilný člověk a nikdo mě neštve tak, abych ho chtěla zbít v kleci. Takže nad tím neuvažuji a asi se to nikdy nestane,“ svěřila se jedna z nejznámějších českých influencerek, která byla ve výrazných růžových šatech naprosto nepřehlédnutelná. S róbou sladila také líčení, kabelku nebo boty.

"Příprava trvala asi tři hodiny, nejdéle trval make-up. U mě doma je neskutečné horko, takže cokoliv mi můj make-up artist namaloval, tak slezlo dolů. Bylo to náročné. Také jsem celou noc nespala a byla jsem ze zápasu svého nejlepšího kamaráda nervózní. Jako bych byla v kleci já,“ řekla s úsměvem.

Je to už nějaká doba, co Denny a Tadeáš rozjeli svůj velmi úspěšný podcast, kde často otevírají také tabu témata.

"Jsem spokojená tam, kde jsem. Podcast extrémně vyrostl a jsem za to ráda, protože mě to baví a dělám to se svým nejlepším kamarádem. Pro lidi je to takový rituál,“ dodala Sugar Denny. ■