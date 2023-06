Rey Koranteng se rozpovídal o příbuzných v Ghaně. Některé naše vtipy nechápou, přiznal

Rey Koranteng promluvil o příbuzných v Africe. Super.cz

„Tady je tento den takový opomíjený, ale moji příbuzní z Africe mi ke Dni otců vždy napíší. Oni jsou totiž v tomto hrozně formální a berou to naprosto vážně. My Evropané jsme někdy až jako sarkastičtí a bereme ty věci s nadsázkou a lehkým nadhledem,“ svěřil se moderátor Super.cz.

Otec tří dcer pro lepší představu přidal příklad. „Dcera mi jednou poslala video, kde Dni otců, jak dítě šroubovákem vyškrábe na dveře větu 'miluju tě, tatínku,' a já jim to poslal jako dobrý fór a oni to vůbec nepochopili. Říkali si, že je to divný vyjádření lásky k otci. Tak jsem jim vysvětlil, že je to vtip,“ dodal se smíchem Rey Koranteng, se kterým jsme si povídali ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde moderoval módní přehlídku sestřiček, která má ukázat, že by lékaři a sestřičky na dětských odděleních měli nosit barevné pracovní oděvy. Děti by se tak nemusely bát bílých plášťů. ■