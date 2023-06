Z jeho fotky jdou fanynky do kolen: Zpěvák Pavel Callta předvedl své vymakané břicho

Pavel Callta Foto: se souhlasem P.Callty

„Nedávno jsem začal trochu víc cvičit a běhat, ale mám to takový nahoru dolů, takže chvíli makám a chvíli moc ne. Teď píšu nové věci na pátou desku, do toho letní koncerty, to zabere hodně času i energie, ale jsem za to rád,“ popsal zpěvák, jak se udržuje fit.

Pavel je jinak také vášnivý cestovatel, cestování často spojuje s prací. Nedávno natáčel klip k písni Skvělej den v New Yorku, a protože má na město, které nikdy nespí, krásné vzpomínky, znovu se sem vydal.

„V New Yorku jsem před několika lety studoval a je to takový moje srdcový město. Původní námět měl být v bytě, ale jedno ráno jsem se probudil a najednou si říkám: ‚Tomu námětu pořád něco chybí’ a najednou mi naskočil New York a začal jsem psát.“

Vše musel zvládnout sám. „Moji crew nepustili do letadla kvůli očkování na covid, takže jsem musel z New Yorku shánět nový tým, který může přiletět a natočit to se mnou. Naštěstí to dopadlo dobře, a nakonec jsme natáčeli i záběry Manhattanu z helikoptéry, což nebylo v plánu, ale o to víc mě to bavilo,“ doplnil Pavel Callta. ■